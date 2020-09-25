Дожди на западе и до +27 градусов: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 25 сентября, ожидается солнечная погода практически на всей территории страны. Дожди прогнозируют лишь на Прикарпатье и Закарпатье.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Практически на всей территории страны будет переменная облачность. Температура воздуха в центральных, восточных и южных областях будет от +25 до +27 градусов днем. На западе страны ожидается +23+26 градусов днем. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях днем дождь.

Ночью на юге прогнозируют +12+17 градусов, на западе +10+12, в северных, центральных и восточных регионах +8+12 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем составит +24+26 градусов, ночью +9+11.

Напомним, до конца недели в Украине продержится жаркая погода. Местами температура воздуха будет подыматься до +27 градусов. Ухудшение погодных условий ожидается с 27 сентября.

Как писало РБК-Украина, синоптики сообщили, что нынешнее потепление в стране нельзя назвать "бабьим летом". Еще одно потепление ожидается во второй половине октября.