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В Україну йдуть дощі та грози: синоптики попередили про негоду

Новость на русском → Україна, Субота 03 квітня 2021 15:31
В Україну йдуть дощі та грози: синоптики попередили про негоду Фото: в Україну йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У найближчі дві доби в Україні прогнозують дощову погоду, місцями можливі грози. У вівторок у південних та східних областях очікуються пориви вітру.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Дощі йтимуть переважно у східних та південних областях. На решті території тільки завтра місцями очікується слабкий дощ. У вівторок у західних областях прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг.

Температура повітря 4-5 квітня вночі, за даними синоптиків, коливатиметься від +2 до -4 градусів. У вівторок вночі прогнозують від 0 до +5, а вдень до +7...+12 градусів.

У понеділок на заході, а у вівторок на сході та півдні синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Нагадаємо, сьогодні дощі очікувалися у західних та східних областях. Опади прогнозували й на території Криму.

Додамо, в ніч на 2 квітня у Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу.

Крім того, синоптики з Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в Україні у квітні.

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