В Україну йдуть дощі та грози: синоптики попередили про негоду
У найближчі дві доби в Україні прогнозують дощову погоду, місцями можливі грози. У вівторок у південних та східних областях очікуються пориви вітру.
Дощі йтимуть переважно у східних та південних областях. На решті території тільки завтра місцями очікується слабкий дощ. У вівторок у західних областях прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг.
Температура повітря 4-5 квітня вночі, за даними синоптиків, коливатиметься від +2 до -4 градусів. У вівторок вночі прогнозують від 0 до +5, а вдень до +7...+12 градусів.
У понеділок на заході, а у вівторок на сході та півдні синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Нагадаємо, сьогодні дощі очікувалися у західних та східних областях. Опади прогнозували й на території Криму.
Додамо, в ніч на 2 квітня у Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу.
Крім того, синоптики з Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в Україні у квітні.