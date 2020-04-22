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Потепління до +17 і без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     22.04.2020 - 08:00
Потепління до +17 і без дощів: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі буде тепло, від +2 до +5

Погода в Україні 22 квітня покращиться, буде сухо, а температура повітря вдень коливатиметься від +11 до +17. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, тепература повітря вдень буде +11+17, а вночі +2+5. На півночі країни теж без опадів, вдень +12+14, а вночі буде +3+5. У східних областях температура повітря вдень складе +10+14, а вночі +2+5. У центральних областях сухо, вдень буде +12+14, а вночі +2+5. На півдні країни температура повітря вдень складе +12+15, а вночі +3+6.

Потепління до +17 і без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сухо і мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +3+5.

Потепління до +17 і без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 градусів. Так, в м. Києві та Київській області вночі на 22 та 23 квітня температура буде від 0 до -3 градусів.

Як раніше РБК-Україна писало, що березень 2020 року виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень.

В Україні очікуються заморозки Тепло до +19 і сухо: прогноз погоди на сьогодні
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