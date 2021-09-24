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Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

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П'ятниця 24 вересня 2021 08:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні похмуро і дощитиме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 24 вересня, у всіх регіонах України очікується похмура і дощова погода. При цьому в західних областях прогнозується сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Протягом дня у всіх регіонах України прогнозується похмура і дощова погода. У північних областях температура повітря вдень становитиме + 9 +13 градусів, а вночі опуститься до +4 + 7.

На заході країни також очікується сильний вітер, його швидкість сягатиме 15-20 м/с.стовпчики термометра вдень покажуть +11 +17, а вночі +6 +10 градусів.

Температура повітря в східних областях вдень коливатиметься в межах + 8 + 15 градусів, а вночі +4 +6.

На півдні країни температура повітря вдень очікується в межах +15 +18 вдень, а вночі - +5 +8.

У центральних областях температура повітря вдень прогріється до + 11 +14 градусів, при цьому вночі - коливатиметься від +4 до + 6.

Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні протягом дня очікується дощ.

Вдень прогнозують + 12 + 14 градусів. Вночі температура опуститься до + 4 + 6 градусів.

Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. У західних областях пориви вітру місцями сягатимуть 25-30 м/с.також сильний вітер очікується в Києві та області.

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