Дощ "скакатиме" з регіону до регіону. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень
Найближчий робочий тиждень буде дощовим. Так що парасольку потрібно носити із собою щодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Понеділок, 19 вересня
У цей день очікується дощ на заході України. При цьому температура повітря опуститься на 5 градусів на відміну від решти території країни. Дощ із заходу перекинеться на Чернігівську та Сумську області. Вдень очікується +15...+20, вночі - +7...+12.
Вівторок, 20 вересня
У цей день дощ пошириться на всій території України. Температура повітря вдень опуститься майже до нічного дня раніше. Дощу не буде лише у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Середа, 21 вересня
Дощ знову перекочує на захід країни, але Чернігівську та Сумську області так і не дасть спокою.
Четвер, 22 вересня
Дощ продовжуватиме блукати по всій території України і цього дня зачепить і центральну частину, у тому числі Київ, Черкаси, Кропивницький.
П'ятниця, 23 вересня
Дощі знову литимуть повсюдно. Вночі - +8 ... +10, вдень - +13 ... +18.
Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 18 вересня, випав перший сніг. У мережі з'явилися фотографії із засніжених карпатських гір.
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