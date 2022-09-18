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Дощ "скакатиме" з регіону до регіону. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

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Україна, Неділя 18 вересня 2022 18:53
Дощ "скакатиме" з регіону до регіону. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень Фото: з'явився прогноз на робочий тиждень 19-23 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчий робочий тиждень буде дощовим. Так що парасольку потрібно носити із собою щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Понеділок, 19 вересня

Дощ &quot;скакатиме&quot; з регіону до регіону. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

У цей день очікується дощ на заході України. При цьому температура повітря опуститься на 5 градусів на відміну від решти території країни. Дощ із заходу перекинеться на Чернігівську та Сумську області. Вдень очікується +15...+20, вночі - +7...+12.

Вівторок, 20 вересня

Дощ &quot;скакатиме&quot; з регіону до регіону. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

У цей день дощ пошириться на всій території України. Температура повітря вдень опуститься майже до нічного дня раніше. Дощу не буде лише у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Середа, 21 вересня

Дощ &quot;скакатиме&quot; з регіону до регіону. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

Дощ знову перекочує на захід країни, але Чернігівську та Сумську області так і не дасть спокою.

Четвер, 22 вересня

Дощ &quot;скакатиме&quot; з регіону до регіону. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

Дощ продовжуватиме блукати по всій території України і цього дня зачепить і центральну частину, у тому числі Київ, Черкаси, Кропивницький.

П'ятниця, 23 вересня

Дощ &quot;скакатиме&quot; з регіону до регіону. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

Дощі знову литимуть повсюдно. Вночі - +8 ... +10, вдень - +13 ... +18.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 18 вересня, випав перший сніг. У мережі з'явилися фотографії із засніжених карпатських гір.

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