Дощі накриють схід та захід України: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Україні будуть йти дощі у західних та східних регіонах. Температура повітря буде "плюсова".
Прогноз у всіх областях
Сьогодні будуть дощі у західних областях, там температура повітря вдень складе +8+12, а вночі від 0 до -2. На півночі країни температура повітря вдень буде +9+11, а вночі 0+2.
У центральних областях буде сухо та мінлива хмарність, вдень +8+13, а вночі +2+4. На півдні та сході країни вдень буде +10+14, а вночі +3+6.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі 0+2.
Нагадаємо, погода в Україні сильно зіпсується на вихідних. Синоптики прогнозують морози і навіть мокрий сніг в деяких областях.
Зазначимо, у високогір'ї українських Карпат в ніч на 2 квітня випало до 15 сантиметрів мокрого снігу.