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Дощі накриють схід та захід України: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Субота 03 квітня 2021 10:00
Дощі накриють схід та захід України: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні будуть йти дощі у західних та східних регіонах. Температура повітря буде "плюсова".

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні будуть дощі у західних областях, там температура повітря вдень складе +8+12, а вночі від 0 до -2. На півночі країни температура повітря вдень буде +9+11, а вночі 0+2.

Дощі накриють схід та захід України: прогноз погоди на сьогодні

У центральних областях буде сухо та мінлива хмарність, вдень +8+13, а вночі +2+4. На півдні та сході країни вдень буде +10+14, а вночі +3+6.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі 0+2.

Дощі накриють схід та захід України: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні сильно зіпсується на вихідних. Синоптики прогнозують морози і навіть мокрий сніг в деяких областях.

Зазначимо, у високогір'ї українських Карпат в ніч на 2 квітня випало до 15 сантиметрів мокрого снігу.

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