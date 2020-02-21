Накриє дощами з мокрим снігом: прогноз на вихідні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опади очікуються 23 лютого

Погода в Україні на вихідних, 22-23 лютого, значно погіршиться, очікуються дощі з мокрим снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 22 лютого

Як прогнозують українські синоптики, у суботу на більшості території буде хмарна з проясненням погода. В Луганській, Донецькій та Запорізькій областях очікують невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вдень температура повітря у більшості областей коливатиметься від +4 до +8 градусів, лише на сході термометри покажуть +2...+5. Вночі синоптики прогнозують від +2 на заході до -3 на півночі.

Прогноз на 23 лютого

У неділю погодна ситуація в країні значно погіршиться. Всю територію, окрім Криму, накриють дощі з мокрим снігом. Температура повітря вдень у північних та східних областях коливатиметься від +2 до +4 градусів, на решті території від +4 до +8. Вночі на заході прогнозують до +4, на решті території до -2 градусів.

Нагадаємо, синоптики заявили, що метеорологічна весна в Києві розпочалася 10 лютого 2020 року. При цьому 18 лютого в столиці був перевищений на 0,9 градуса температурний рекорд, який був встановлений в 1950 році. Середньодобова температура у столиці склала 5,9 градуса.