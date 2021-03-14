У неділю температура в Україні підніметься до 10 градусів тепла

У неділю, 14 березня, в Україні збережеться тепла погода. Температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градусів морозу, вдень 6-10 градусів тепла, у східних областях вночі 2-5 градусів морозу, вдень 3-5 градусів тепла.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця, у південній частині туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У західних областях невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

За прогнозом синоптиків, у Києві хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 градусів тепла, вдень 7-9 градусів тепла.

Нагадаємо, заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в Україну вже в суботу, 13 березня, прийде атмосферний фронт з Атлантики, який принесе короткочасне потепління. Але потім знову очікуються сніг та морози.

Як зазначила Голеня, температура підніметься до 5-10 градусів тепла і тепла погода утримається до вівторка, 16 березня.

"А 17-18 березня ми будемо знову очікувати циклон, там буде погіршення погодних умов. Знову опади у вигляді дощу і мокрого снігу. І після цього знову вже зайде холод, нічна температура буде 2-7 морозу, а денна - десь 0-5 градусів тепла, не більше", - сказала вона.

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала РБК-Україна, що весна в Україні у цьому році буде пізньою. Значне потепління очікується не раніше середини березня.