Дощі, грози та потепління до +26: яким буде початок травня

Погода в Україні на початку травня буде дощовою та з грозами, однак температура повітря місцями підвищиться до +26 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 1 травня

Почнеться травень з дощів у деяких західних, центральних, північних та південних областях. В Івано-Франківській та Одеській областях очікуються грози. Температура повітря вдень у центрі, на заході та півночі коливатиметься від +16 до +20 градусів. На сході та півдні вдень прогнозують від +20 до +25 градусів. Вночі термометри покажуть від +6 до +10.

Прогноз на 2 травня

У суботу майже всю територію країни накриють грозові дощі. Без опадів лише у східних, Запорізькій та Херсонській областях, а також в Криму. Попри дощову погоду, температура повітря у центральних, північних, південних та східних областях підвищиться до +21...+26 градусів. На заході термометри будуть в межах +18...+21. Вночі прогнозуються від +9 до +11.

Прогноз на 3 травня

Вихідні закінчаться дощем з грозами на всій території країни. У західних та Одеській областях температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +17 градусів. У центральних, північних, східних та решті південних областей термометри вдень покажуть від +20 до +24 градусів тепла. Вночі від +7...+9 на заході, до +9...+11 на решті території.

Прогноз на 4 травня

У понеділок опади збережуться у всіх областях. Грози прогнозуються на півночі, сході, півдні та в центрі. Температура повітря на заході знизиться до +10...+15. На решті території країни вдень термометри покажуть від +20 до +23 градусів. Вночі на заході від +7...+9, а в решті областей від +9 до +13.

Прогноз на 5 травня

У вівторок грози знову охоплять всю територію України. Температура повітря почне знижуватися й у деяких центральних областях. Так, вдень у західних, Київській, Черкаській, Житомирській та Вінницькій областях прогнозують від +12 до +15 тепла. До +14...+16 знизиться температура в Одеській області. На решті ж території країни очікується від +18 до +23. Вночі від +10 до +13, лише на заході від +7 до +9.

Нагадаємо, сьогодні у Києві синоптики прогнозують першу весняну грозу. У столиці очікується короткочасний дощ з грозою. Температура повітря при цьому вдень коливатиметься від +20 до +23.