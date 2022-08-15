Дощі з грозами та спека +34: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 16 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому температура повітря прогріється до +34 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.
За даними синоптиків, завтра в Україні прогнозуються помірні короткочасні дощі з грозами. При цьому вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, вдень у Прикарпатті, у більшості центральних, місцями Житомирській та Київській областях значні дощі.
Також вночі у більшості західних та північних областей місцями невеликий дощ.
Вітер змінних напрямків, швидкість якого складе 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень +23 +28. У східних і південно-східних областях вночі очікується +21 +26 градусів, а вдень +29 +34.
Нагадаємо, погода в Україні в найближчий тиждень буде нестійка з дощами і грозами.
Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище норми.