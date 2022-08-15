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Дожди с грозами и жара +34: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 16 августа ожидаются дожди с грозами и жара +34 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 16 августа, в Украине будет дождливая погода. При этом температура воздуха прогреется до +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра в Украине прогнозируются умеренные кратковременные дожди с грозами. При этом ночью в Запорожской и Днепропетровской областях, днем в Прикарпатье, в большинстве центральных, местами Житомирской и Киевской областях значительные дожди.

Также ночью в большинстве западных и северных областей местами небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, скорость которого составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +16 +21 градус, а днем +23 +28. В восточных и юго-восточных областях ночью ожидается +21 +26 градусов, а днем +29 +34.

Напомним, погода в Украине в ближайшую неделю будет неустойчивая с дождями и грозами.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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