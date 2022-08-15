Дожди с грозами и жара +34: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 16 августа, в Украине будет дождливая погода. При этом температура воздуха прогреется до +34 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
По данным синоптиков, завтра в Украине прогнозируются умеренные кратковременные дожди с грозами. При этом ночью в Запорожской и Днепропетровской областях, днем в Прикарпатье, в большинстве центральных, местами Житомирской и Киевской областях значительные дожди.
Также ночью в большинстве западных и северных областей местами небольшой дождь.
Ветер переменных направлений, скорость которого составит 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +16 +21 градус, а днем +23 +28. В восточных и юго-восточных областях ночью ожидается +21 +26 градусов, а днем +29 +34.
Напомним, погода в Украине в ближайшую неделю будет неустойчивая с дождями и грозами.
Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.