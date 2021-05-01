В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
В Єрусалимі у храмі Гробу Господнього відбулася церемонія сходженя Благодатного вогню. Він буде переданий в усі куточки світу.
Трансляція велася в YouTube.
Цього року до церемонії допустили 2,5 тисячі вірян. Однак умовою стала наявність у них сертифікатів, які підтверджують вакцинацію від коронавіруса.
Церемонія проходить у тому місці, де за переказами був похований Ісус Христос. На місці поховання розташований храм Воскресіння Христового.
Відзначимо, що жодного разу не було випадку в історії, коли б Благодатний вогонь не сходив на Землю перед Великоднем.
Вогонь передають вірянам та представникам християнських конфесій, які розвозять його по світу
Раніше предстоятель ПЦУ Єпіфаній заявив, що Благодатний вогонь в Україні може прибути вранці в неділю, 2 травня, і його обов'язково поширять по Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як будуть працювати храми на Великдень в умовах карантину.