В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

В Єрусалимі у храмі Гробу Господнього відбулася церемонія сходженя Благодатного вогню. Він буде переданий в усі куточки світу.

Цього року до церемонії допустили 2,5 тисячі вірян. Однак умовою стала наявність у них сертифікатів, які підтверджують вакцинацію від коронавіруса.

Церемонія проходить у тому місці, де за переказами був похований Ісус Христос. На місці поховання розташований храм Воскресіння Христового.

Відзначимо, що жодного разу не було випадку в історії, коли б Благодатний вогонь не сходив на Землю перед Великоднем.

Вогонь передають вірянам та представникам християнських конфесій, які розвозять його по світу