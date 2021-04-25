В Україні вдарять триденні заморозки. У Карпатах сніг і загроза лавин

Погода в Україні найближчими днями буде холодною, майже по всій країні очікуються заморозки. А в Карпатах випаде сніг, що сприятиме високій лавинній небезпеці.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вночі 25-27 квітня в Україні, крім південних регіонів, очікуються сильні заморозки в повітрі від 0 до -3 (II рівень небезпеки, Помаранчевий), в південних областях - заморозки на поверхні грунту від 0 до-5 (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 26 квітня у зв'язку зі снігопадами на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).