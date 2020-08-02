Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Про це свідчать дані Укргідрометцентру
Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областях 2 серпня. Такі дані має Укргідрометцентр.
Небезпека буде спостерігатися в східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській і Сумській областях. В інших регіонах погодні умови в цей день не нестимуть загрози.
При цьому раніше в ГСЧС попереджали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:
розводити багаття у лісі (крім тих, які пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортними засобами та іншими механізмами, за винятком використовуваних у лісогосподарських цілях;
курити, кидати в лісі непогашені сірники, недопалки.
Нагадаємо, на початку липня рятувальники також попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областей країни, крім західних.
Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні також очікуються грозові дощі, град і шквальний вітер до 20 м/с.