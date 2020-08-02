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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Неділя 02 серпня 2020 06:22
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
Про це свідчать дані Укргідрометцентру
Автор: Артур Родивилов

Про це свідчать дані Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областях 2 серпня. Такі дані має Укргідрометцентр.

Небезпека буде спостерігатися в східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській і Сумській областях. В інших регіонах погодні умови в цей день не нестимуть загрози.

При цьому раніше в ГСЧС попереджали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розводити багаття у лісі (крім тих, які пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);

  • заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортними засобами та іншими механізмами, за винятком використовуваних у лісогосподарських цілях;

  • курити, кидати в лісі непогашені сірники, недопалки.

Нагадаємо, на початку липня рятувальники також попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областей країни, крім західних.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні також очікуються грозові дощі, град і шквальний вітер до 20 м/с.

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