Дощ та мокрий сніг на південному сході, вдень до +12 градусів: прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди у всіх областях

У ніч на 25 лютого мокрий сніг пройде в південно-східних регіонах країни. Вдень тут очікуються невеликі дощі. На решті території країни - мінлива хмарність без істотних опадів.

Вітер південно-західний і північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -4 до +3, вдень - від +5 до +12 градусів.

Температура повітря 25 лютого по регіонах:

на заході вдень від +5 до +9, вночі від -4 до +1;

на півночі вдень від +5 до +7, вночі від -1 до -3;

на сході вдень від +4 до +6, вночі від -1 до +1;

на півдні вдень від +7 до +12, вночі від 0 до +3;

у центрі вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в Україні 25 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві 25 лютого істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від -1 до +1 градуса, в денний - від +6 до +8.

Фото: погода в Києві 25 лютого (meteo.gov.ua)