Дощ та мокрий сніг на південному сході, вдень до +12 градусів: прогноз погоди на завтра

У п'ятницю, 25 лютого, невеликі дощі пройдуть на південному сході, вночі - мокрий сніг. Температура повітря в Україні вдень прогріється від +5 до +12 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У ніч на 25 лютого мокрий сніг пройде в південно-східних регіонах країни. Вдень тут очікуються невеликі дощі. На решті території країни - мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер південно-західний і північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -4 до +3, вдень - від +5 до +12 градусів.
Температура повітря 25 лютого по регіонах:
Фото: погода в Україні 25 лютого (meteo.gov.ua)
У Києві 25 лютого істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від -1 до +1 градуса, в денний - від +6 до +8.
Фото: погода в Києві 25 лютого (meteo.gov.ua)
Зазначимо, раніше Укргідрометцентр розповів, якою буде погода в Україні в лютому.
У Центральній геофізичній обсерваторії України повідомили, що до Києва вже прийшла метеорологічна весна.