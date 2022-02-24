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Дощ та мокрий сніг на південному сході, вдень до +12 градусів: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У п'ятницю, 25 лютого, невеликі дощі пройдуть на південному сході, вночі - мокрий сніг. Температура повітря в Україні вдень прогріється від +5 до +12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

У ніч на 25 лютого мокрий сніг пройде в південно-східних регіонах країни. Вдень тут очікуються невеликі дощі. На решті території країни - мінлива хмарність без істотних опадів.

Вітер південно-західний і північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -4 до +3, вдень - від +5 до +12 градусів.

Температура повітря 25 лютого по регіонах:

  • на заході вдень від +5 до +9, вночі від -4 до +1;
  • на півночі вдень від +5 до +7, вночі від -1 до -3;
  • на сході вдень від +4 до +6, вночі від -1 до +1;
  • на півдні вдень від +7 до +12, вночі від 0 до +3;
  • у центрі вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в Україні 25 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві 25 лютого істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від -1 до +1 градуса, в денний - від +6 до +8.

Фото: погода в Києві 25 лютого (meteo.gov.ua)

Зазначимо, раніше Укргідрометцентр розповів, якою буде погода в Україні в лютому.

У Центральній геофізичній обсерваторії України повідомили, що до Києва вже прийшла метеорологічна весна.

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