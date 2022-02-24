Дождь и мокрый снег на юго-востоке, днем до +12 градусов: прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды во всех областях

В ночь на 25 февраля мокрый снег пройдет в юго-восточных регионах страны. Днем здесь ожидаются небольшие дожди. На остальной территории страны - переменная облачность без существенных осадков.

Ветер юго-западный и северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -4 до +3, днем - от +5 до +12 градусов.

Температура воздуха 25 февраля по регионам:

на западе днем от +5 до +9, ночью от -4 до +1;

на севере днем от +5 до +7, ночью от -1 до -3;

на востоке днем от +4 до +6, ночью от -1 до +1;

на юге днем от +7 до +12, ночью от 0 до +3;

в центре днем от +6 до +8, ночью от -1 до +1.

Фото: погода в Украине 25 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве 25 февраля существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет находиться в пределах от -1 до +1 градуса, в дневное - от +6 до +8.

Фото: погода в Киеве 25 февраля (meteo.gov.ua)