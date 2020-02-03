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Січень у Києві був одним з найтепліших в історії

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 11:15
Січень у Києві був одним з найтепліших в історії
Фото: зима в Києві (РБК-Україна)

Метеорологічна зима до столиці поки що не прийшла

Середньомісячна температура січня 2020 року в Києві становила 0,8 градусів тепла, що на 6,4 градусів вище кліматичної норми. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, цьогорічний січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року.

Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 5,3 градусів морозу, а найтепліше - 11 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до 7,1 градусів.

"Але метеорологічна зима до столиці так і не завітала, хоча дві третини календарної вже минуло", - йдеться в повідомленні.

Опадів у Києві за місяць випало 21 мм, що склало лише 44% кліматичної норми.

"Зважаючи на те, що у цьому році закінчується черговий кліматичний період, який розпочався у січні 1991 року, в обсерваторії обрахували нові кліматичні норми. Отже, нова кліматична норма у Києві температури повітря для січня становить -3,2 градусів, і є вищою за попереднє значення на 2,4 градусів. Стосовно опадів, то нова їх норма становить 37 мм, і є меншою від попереднього значення на 11 мм", - зазначили в обсерваторії.

Нагадаємо, згідно прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2020 року середня місячна температура в Україні очікується 0-3 градусів морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 вище середніх багаторічних значень.

Відзначимо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньорічна температура 2019 року у Києві піднялась до 10,6 градусів, що на 2,9 градусів перевищує кліматичну норму, і таким чином він виявився рекордним з 1881 року.

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