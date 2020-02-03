Утримаються дощі з мокрим снігом: прогноз на сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікуються опади, вдень до +7

Сьогодні, 3 лютого, погода в Україні буде дощовою на більшості території, у західних областях можливий мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні на більшості території України очікуються дощі з мокрим снігом. Лише у Сумській та Чернігівській областях без опадів.

Температура повітря вдень у північних, центральних та східних областях коливатиметься від +4 до +7 градусів, на заході повітря прогріється до +8. У південних областях вдень прогнозують до +10...+12 градусів. Вночі термометри покажуть від +2 до +6.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також очікується невеликий дощ. Температура повітря у Києві коливатиметься в межах +5...+7 градусів вдень та від +3 до +5 вночі. Сьогодні можливий поривчастий північно-західний вітер, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 2 лютого у Карпатах висота снігового покрову подекуди сягає 40 сантиметрів. Найбільша висота снігу зафіксована на сніголавинному посту "Пожежевська".