В Україні оголошено штормове попередження

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По Києву пориви вітру 15-18 м/с

Сьогодні, 3 лютого, погода в Україні погіршиться, оголошено штормове попередження, зокрема по Києву та Київській області. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Сьогодні протягом доби пориви вітру 15-18 м/с.

"За прогнозом УкрГідрометцентру, по Київській області, протягом доби 3 лютого пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). По Києву, протягом доби 3 лютого пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Також за прогнозом УкрГідрометцентру, сьогодні на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

А на бiльшостi рiчок Закарпатської областi продовжиться підвищення рiвнiв води на 0.5 - 1.5 м над рiвнями на 8 год 2 лютого в межах корiнних берегiв, в нижнiй течii р. Боржави - на 1.8 - 2.3м, можливий початковий вихiд води на заплаву, без негативних наслідків.

В прес-службі Укравтодору розповіли, що станом на 6 ранку місцями дощі у більшості областей. Середня температура повітря +2 +4. Покриття на дорогах державного значення переважно мокре, лише у Київській області сухо.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде дощовою на більшості території, у західних областях можливий мокрий сніг.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах висота снігового покрову подекуди сягає 40 сантиметрів.