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Зливовий дощ і підтоплення: Київ накрила негода

Новини » Надзвичайні події     30.05.2020 - 12:19
Зливовий дощ і підтоплення: Київ накрила негода
Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

На дорогах столиці спостерігаються підтоплення

У суботу, 30 травня, Київ накрила негода. У столиці спостерігається зливовий дощ і підтоплення на низці вулиць.

Про це повідомляє "Київавтодор".

Так, через значні дощі вранці в столиці комунальники в посиленому режимі повинні були вийти на роботу для ліквідації підтоплень на вулицях.

Зараз комунальники завершують роботи на вул. Пестеля. Там проблема виникла через значне підвищення рівня річки Либідь, в яку потрапляє вода зі зливостоків. Також завершуються роботи на Броварському проспекті біля станції метро "Чернігівська".

"Зливи прогнозують сьогодні протягом доби. Тому гідрослужба буде працювати в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Фото: комунальники відкачують воду на підтоплених вулицях в Києві (facebook.com/kievavtodor)
Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про сильні дощі в Україні 30 і 31 травня.

Також РБК-Україна писало, що на територію України знову насувається циклон, який принесе сильні опади та вологість, через що можуть виникнути тумани.

Крім цього, дощова погода в Україні збережеться ще кілька днів, однак при цьому трохи потеплішає.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГідрометцентрКиїв
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