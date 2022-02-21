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Синоптики попереджають про сильний вітер на заході України

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 08:27
Синоптики попереджають про сильний вітер на заході України Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У деяких регіонах України в понеділок, 21 лютого, очікуються сильні пориви вітру. Зокрема, шквали накриють західні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Шквальний вітер прогнозується у Львівській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. У зв'язку з цим у зазначених регіонах встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

"21 лютого в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (і рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, сьогодні у всіх областях буде сонячна і відносно тепла погода.

Також нагадаємо, що 20 лютого в Карпатах оголосили штормове попередження через сніголавинну небезпеку.

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