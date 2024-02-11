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Еще более 900 оккупантов и 12 танков. В Генштабе обновили потери России в Украине

Воскресенье 11 февраля 2024 08:04
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Еще более 900 оккупантов и 12 танков. В Генштабе обновили потери России в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные ликвидировали за минувшие сутки еще 930 российских захватчиков, таким образом, общее количество потерь вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину достигло уже около 395 200 человек. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 12 танков противника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 395200 (+930) человек ликвидировано;
  • танков - 6406 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11956 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем - 9475 (+16) ед.;
  • РСЗО - 981 ед.;
  • средства ПВО - 666 ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7257 (+22) ед.;
  • крылатые ракеты - 1881 ед.;
  • корабли/катера - 24 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12592 (+13) ед.;
  • специальная техника - 1513 (+1) ед.

Ситуация на фронте 11 февраля

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 11 февраля, на фронте в течение суток произошло 98 боевых столкновений. Враг активизировался на Бахмутском направлении и пытается наступать к западу от временно оккупированного Донецка.

Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам и 1 РЛС противника.

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