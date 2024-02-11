Еще более 900 оккупантов и 12 танков. В Генштабе обновили потери России в Украине
Украинские военные ликвидировали за минувшие сутки еще 930 российских захватчиков, таким образом, общее количество потерь вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину достигло уже около 395 200 человек. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 12 танков противника.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 395200 (+930) человек ликвидировано;
- танков - 6406 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 11956 (+14) ед.;
- артиллерийских систем - 9475 (+16) ед.;
- РСЗО - 981 ед.;
- средства ПВО - 666 ед.;
- самолетов - 332 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7257 (+22) ед.;
- крылатые ракеты - 1881 ед.;
- корабли/катера - 24 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12592 (+13) ед.;
- специальная техника - 1513 (+1) ед.
Ситуация на фронте 11 февраля
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 11 февраля, на фронте в течение суток произошло 98 боевых столкновений. Враг активизировался на Бахмутском направлении и пытается наступать к западу от временно оккупированного Донецка.
Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам и 1 РЛС противника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram/