На округах Скічка і Колихаєва призначили довибори в Раду: дата
Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила проміжні вибори народних депутатів на двох виборчих округах. 31 жовтня 2021 року довибори в Раду відбудуться на окрузі № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).
Про це повідомили у прес-службі ЦВК.
Раніше були достроково припинені повноваження народних депутатів Ігоря Колихаєва (184 округ) та Олександра Скічка (197 округ).
"Відтак, відповідно до законодавства, ЦВК призначила проміжні вибори... на неділю, 31 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Відповідно виборчий процес розпочнеться 1 вересня, тобто за 60 днів до дня виборів.
РБК-Україна писало, що Скічка позбавили повноважень народного депутата у зв'язку з призначенням на посаду голови Черкаської обласної держадміністрації.
Повноваження нардепа від групи "За майбутнє" Ігоря Колихаєва припинили, оскільки його обрали мером Херсона.