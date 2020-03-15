Довибори в Раду в 179 окрузі: в ЦВК розповіли про явку виборців

Центральна виборча комісія повідомляє, що станом на 12:00 явка виборців на проміжних виборах народного депутата України в Харківській області в 179 окрузі склала близько 13%. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у своєму Facebook.

Підкреслимо, що цей показник удвічі менший, ніж на минулих виборах в цьому окрузі.

"Станом на 12:00, явка виборців на проміжних виборах народного депутата України в ОВО №179 склала майже 13%", - говориться у повідомленні.

При цьому під час позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО №179 станом на 12:00 склала 25,61%.

"Голосування на виборчих дільницях триває у штатному режимі, надзвичайних подій не зафіксовано", - запевняють у комісії.

Разом з тим спостерігачі Комітету виборців України заявляють, що на низці дільниць 179-го округу в Харківській області, а також на ринку в Краснограді присутні особи, які сіють паніку з приводу коронавірусу.

"На ряді ділянок присутні особи, що діють з провокаційною метою, сіючи паніку з приводу коронавірусу. Так, на ділянку №631020 прийшли молоді люди, які не представилися, проте робили зауваження членам ДВК про відсутність на них масок. Також вони ведуть стрім-трансляцію. На території ринку в Краснограді невстановлені особи пояснюють виборцям, що в країні карантин, і вибори в окрузі скасовані", - інформують у КВУ.

Крім того, комітет фіксує незначні організаційні проблеми в окрузі: зокрема, неналежну організацію документообігу між ОВК та ДВК (ділянки №№631042, 631000) і недостатню кількість скриньок.

У КВУ також звертають увагу, що не всі ДВК забезпечені дезінфікуючими засобами і масками, проте інформаційні матеріали на більшості дільниць присутні.

Нагадаємо, в неділю, 15 березня, в Харківській області розпочалися довибори народного депутата в 179 одномандатному виборчому окрузі. За даними спостерігачів організації, всі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно.

Як писало РБК-Україна раніше, проміжні вибори проходять у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.

Зокрема, ЦВК зареєструвала 40 кандидатів у народні депутати в 179 окрузі. Пізніше три кандидата знялися з виборів. Таким чином претендують на депутатське крісло 37 кандидатів.