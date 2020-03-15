У Харківській області почалися довибори в Раду в 179 окрузі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі дільничні виборчі комісії відкрилися вчасно

Сьогодні, 15 березня, у Харківській області почалися довибори народного депутата у 179 одномандатному виборчому окрузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадянську мережу "ОПОРА" в Facebook.

За даними спостерігачів організації, всі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно.

"А поки триває голосування, нагадуємо, що до виборчого бюлетеня включено 37 кандидатів. З них 27 осіб є висуванцями політичних партій, 10 - самовисуванці", - додали в організації.

Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 в Харківській області проходять у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.

Як раніше писало РБК-Україна, Центрвиборчком зареєстрував 40 кандидатів у народні депутати в 179 окрузі. Пізніше три кандидати знялися з виборчих перегонів. Таким чином претендують на депутатське крісло 37 кандидатів.

Також повідомлялося, що 6 березня ЦВК зареєструвала 6 міжнародних спостерігачів на довиборах до Верховної ради у 179 окрузі. Центрвиборчком зареєстрував спостерігачами представників міжнародної організації Elections & Democracy.