ЦВК завершила реєстрацію на довибори в Раду: хто буде балотуватися
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)
Центральна виборча комісія сьогодні, 2 березня, завершила реєстрацію кандидатів на довибори у Верховну раду на одномандатних округах №50 та №87. Балотуватися в парламент будуть 34 кандидати.
Про це повідомила прес-служба ЦВК.
Всього документи на реєстрацію подали 64 громадян, однак на 30 заяв Центрвиборчком відповів відмовою. Серед основних підстав відмови: не внесення грошової застави та невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
Участь у довиборах на окрузі №50 в Донецькій області братимуть:
- Вікторія Шилова;
- Валентин Рибін;
- Артем Марчевський;
- Іштван Добша;
- Людмила Дорошенко;
- Олександр Груздєв;
- Сергій Звагольський;
- Богдан Мироненко;
- Олександр Тамбулатов;
- Юрій Третяк;
- Андрій Бондаренко;
- Юлія Гакова;
- Надія Масло;
- Лариса Ревва;
- Андрій Масенець;
- Антон Ровенський;
- Андрій Аксьонов;
- Юлія Кузьменко;
- Микола Головко.
Участь у довиборах на окрузі №87 в Івано-Фраківській області братимуть:
- Михайло Ноняк;
- Олександр Леонідович Шевченко;
- ще один Олександр Леонідович Шевченко;
- Маруся Звіробій-Біленька;
- Руслан Зозуля;
- Руслан Кошулинський;
- Юрій Юрченко;
- Василь Вірастюк;
- Юрій Голіней;
- Йосип Резеш;
- Руслан Дереворіз;
- Марія Жолоб;
- Іван Макар;
- Сергій Сивачук;
- Олександр Петрович Шевченко.
Нагадаємо, більше про кандидатів в нардепи на довиборах в Раду читайте в матеріалі "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".