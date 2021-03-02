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ЦВК завершила реєстрацію на довибори в Раду: хто буде балотуватися

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 20:57
ЦВК завершила реєстрацію на довибори в Раду: хто буде балотуватися Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія сьогодні, 2 березня, завершила реєстрацію кандидатів на довибори у Верховну раду на одномандатних округах №50 та №87. Балотуватися в парламент будуть 34 кандидати.

Про це повідомила прес-служба ЦВК.

Всього документи на реєстрацію подали 64 громадян, однак на 30 заяв Центрвиборчком відповів відмовою. Серед основних підстав відмови: не внесення грошової застави та невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Участь у довиборах на окрузі №50 в Донецькій області братимуть:

  • Вікторія Шилова;
  • Валентин Рибін;
  • Артем Марчевський;
  • Іштван Добша;
  • Людмила Дорошенко;
  • Олександр Груздєв;
  • Сергій Звагольський;
  • Богдан Мироненко;
  • Олександр Тамбулатов;
  • Юрій Третяк;
  • Андрій Бондаренко;
  • Юлія Гакова;
  • Надія Масло;
  • Лариса Ревва;
  • Андрій Масенець;
  • Антон Ровенський;
  • Андрій Аксьонов;
  • Юлія Кузьменко;
  • Микола Головко.

Участь у довиборах на окрузі №87 в Івано-Фраківській області братимуть:

  • Михайло Ноняк;
  • Олександр Леонідович Шевченко;
  • ще один Олександр Леонідович Шевченко;
  • Маруся Звіробій-Біленька;
  • Руслан Зозуля;
  • Руслан Кошулинський;
  • Юрій Юрченко;
  • Василь Вірастюк;
  • Юрій Голіней;
  • Йосип Резеш;
  • Руслан Дереворіз;
  • Марія Жолоб;
  • Іван Макар;
  • Сергій Сивачук;
  • Олександр Петрович Шевченко.

Нагадаємо, більше про кандидатів в нардепи на довиборах в Раду читайте в матеріалі "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".

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