У Черкаській області не можуть встановити результати довиборів у Раду: що сталося
У Черкаській області через відсутність деяких членів окружної виборчої комісії (ОВК) не можуть встановити результати довиборів до Верховної ради. На цей момент опрацьовано понад 92% протоколів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.
"Поки ОВК не працює - відсутні деякі члени комісії. Для продовження засідання не вистачає кворуму", - йдеться в повідомленні.
У ЦВК попередили про кримінальну відповідальність членів комісії за ухилення від виконання своїх обов'язків. Також їх закликали повернутися і продовжити засідання ОВК.
За даними ЦВК, на довиборах в Раду в Черкаській області опрацьовано 92,19% протоколів. З результатом в 46,82% лідирує Віталій Войцеховський від партії "Слуга народу". Друге місце займає самовисуванець Владислав Голуб - 25,97% голосів.
Решта кандидатів набрали менш як 10% голосів виборців.
Нагадаємо, 31 жовтня у Херсонській та Черкаській областях відбулися довибори до Верховної ради.