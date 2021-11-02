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У Черкаській області не можуть встановити результати довиборів у Раду: що сталося

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Черкаси, Вівторок 02 листопада 2021 15:20
У Черкаській області не можуть встановити результати довиборів у Раду: що сталося Фото: у Черкаській області не працює окружна виборча комісія на довиборах в Раду (cvk.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Черкаській області через відсутність деяких членів окружної виборчої комісії (ОВК) не можуть встановити результати довиборів до Верховної ради. На цей момент опрацьовано понад 92% протоколів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

"Поки ОВК не працює - відсутні деякі члени комісії. Для продовження засідання не вистачає кворуму", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК попередили про кримінальну відповідальність членів комісії за ухилення від виконання своїх обов'язків. Також їх закликали повернутися і продовжити засідання ОВК.

За даними ЦВК, на довиборах в Раду в Черкаській області опрацьовано 92,19% протоколів. З результатом в 46,82% лідирує Віталій Войцеховський від партії "Слуга народу". Друге місце займає самовисуванець Владислав Голуб - 25,97% голосів.

Решта кандидатів набрали менш як 10% голосів виборців.

Нагадаємо, 31 жовтня у Херсонській та Черкаській областях відбулися довибори до Верховної ради.

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Черкасская область Довибори в Раду
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