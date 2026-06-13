Доверие европейцев к США упало до критического минимума, - соцопрос

По данным Европейского совета по международным отношениям (ECFR), который провел исследование в 15 странах накануне важных саммитов G7 и НАТО, европейцы больше не видят в США опоры. Результаты оказались неутешительными для Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Лишь 11% жителей Европы сегодня считают Соединенные Штаты своим надежным союзником. Это исторический минимум, который свидетельствует о глубоком кризисе доверия к Вашингтону как главному гаранту безопасности.
Уровень поддержки США стремительно катится вниз, ведь еще полгода назад этот показатель составлял 16%. В ноябре 2024 года он держался на отметке 22%, а теперь цифры стали критическими.
Такие данные обнародовал Европейский совет по международным отношениям (ECFR). Исследование провели в 15 странах накануне важных саммитов G7 и НАТО. Результаты оказались неутешительными для Белого дома: Европейцы больше не видят в США опоры.
Большинство опрошенных имеют серьезные сомнения и не верят, что американская армия придет на помощь. В случае нападения на их страны Вашингтон может остаться в стороне. Так считает подавляющее число респондентов во всех регионах.
Европа начинает рассчитывать на себя и люди готовы платить за безопасность. Поддержка увеличения расходов на оборону выросла на 4%.
Однако не все страны единодушны. Италия стала единственным государством, где большинство выступает против роста оборонных бюджетов. В других странах настроения иные.
Европейцы хотят совместно финансировать армию. Идею коллективных заимствований ЕС поддерживают 47% опрошенных.
Самыми активными сторонниками стали:
Важный тренд - отказ от американской техники. Дания, Нидерланды и Швеция призывают "покупать европейское". Они хотят уменьшить зависимость от поставок из США. Единственным исключением стала Польша: там до сих пор хотят покупать именно американское оружие.
Поддержка Украины остается стабильной, но появляются нюансы. Большинство видит в Киеве стратегического партнера. Однако консенсус становится хрупким.
Когда речь заходит о будущем, единства меньше. Направление миротворцев после войны вызывает дискуссии. То же касается и дальнейшего расширения Евросоюза на восток.
Энергетический вопрос тоже остается острым. Несмотря на высокие цены, 44% европейцев категорически против нефти из России. Они не хотят возобновлять импорт газа и топлива из страны-агрессора.
Исследование проводили в мае 2026 года. Социологи из Mandate Research и YouGov опросили тысячи людей.
Международное социсследование показало, что лишь 15% опрошенных взрослых в мире назвали Америку своим главным выбором для переезда. Это на 9 пунктов меньше, чем в период между 2007 и 2009 годами - тогда показатель был 24%.
Однако от Трампа уже начали бежать и сами американцы. Канадское правительство за последнее время одобрило уже 1955 заявок на получение гражданства от лиц, рожденных в США.