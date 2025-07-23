"Пришлось сделать что-то чрезвычайное": Сырский раскрыл детали Курской операции

"Нас жестко критиковали, потому что мы оборонялись и отступали. Мне пришлось сделать что-то, скажем так, чрезвычайное", - отметил главнокомандующий.

Речь идет о неожиданной операции в тылу врага - украинское вторжение в западную Курскую область РФ.

План готовился крайне ограниченным кругом командиров. Главной целью было заставить Россию перейти к обороне уже на своей территории.

По словам Сырского, украинские силы тогда захватили около 500 квадратных миль в Курской области, ошеломив как Москву, так и западных союзников.

Влияние на ход войны

Операция имела значительный моральный эффект: подняла боевой дух армии и общества, которое на тот момент теряло веру в возможность наступления.

Со временем Россия снова вытеснила украинские силы с большинства захваченных территорий в Курской области.

Сейчас, по словам Сырского, враг сосредотачивает значительные силы на востоке Донецкой области и впервые пытается прорваться в Днепропетровскую область.

Сырский заявил, что во время операции в Курской области погибло или было ранено не менее 80 000 российских военнослужащих.

В то же время он отказался называть потери украинской стороны, однако подчеркнул, что они значительно меньше российских.

Северокорейские войска

По его словам, за прошлый год около трети всех управляемых авиационных бомб, которые Россия использовала, были сброшены не по территории Украины, а именно по Курской области, где шли активные боевые действия.

Кроме того, именно в этом регионе были зафиксированы первые подразделения северокорейских войск.

Сырский оценил их численность примерно в 20 тысяч человек. При этом он уточнил, что эти войска пока не принимали участия в боевых действиях на территории Украины.