Придется жить по "плану Б". Что будет, если Байден отвергнет план победы: ответ Зеленского

В частности, на вопрос о том, есть ли "план Б", если президент США отклонит план победы, Зеленский ответил, что Украина уже много лет живет по такому плану.

По его словам, "план А" предлагался до полномасштабной войны, когда Украина призывала к превентивному усилению и санкциями против России. Этого не произошло.

"Теперь я предлагаю новый "план А". Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где только благодаря силе наших военных, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов мы выстояли", - отметил он.

План победы предполагает укрепление Украины, чтобы война не затягивалась. Он не требует вовлечения российской стороны, а, скорее, излагает то, что партнеры могут сделать без участия РФ.

"Этот план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не захочет его поддержать, я не смогу его заставить. Если он откажется - что ж, тогда нам придется продолжать жить по "плану Б". И это прискорбно, - добавил Зеленский.

Он назвал возможный отказ Байдена "ужасной мыслью". Это означало бы, что Байден не хочет завершения войны каким-либо образом, который лишит Россию победы. И в итоге война затянется, подчеркнул он.

Что известно о плане победы

Отметим, план победы еще называют планом "4+1". Он содержит четыре базовых пункта и один дополнительный (на послевоенный период). Один из пунктов должен определить стратегическое место Украины в структуре мировой безопасности. Второй - является пакетом принуждения России к завершению войны путем переговоров; третий пункт - экономический. Важный элемент - военная операция в Курской области.

План победы будет представлен на следующей неделе президенту США Джо Байдену, а также кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.

Подробнее о нем читайте в материале "Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский".