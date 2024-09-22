Доведеться жити за "планом Б". Що буде, якщо Байден відкине план перемоги: відповідь Зеленського

Зокрема, на питання про те, чи є "план Б", якщо президент США відхилить план перемоги, Зеленський відповів, що Україна вже багато років живе за таким планом.

За його словами, "план А" пропонувався до повномасштабної війни, коли Україна закликала до превентивного посилення та санкцій проти Росії. Цього не сталося.

"Тепер я пропоную новий "план А". Цей план означає, що ми змінюємо поточний курс, де лише завдяки силі наших військових, героїчній відданості європейським цінностям нашого народу та наших бійців ми вистояли", - зазначив він.

План перемоги передбачає зміцнення України, щоб війна не затягувалася. Він не вимагає залучення російської сторони, а швидше викладає те, що партнери можуть зробити без участі РФ.

"Цей план розроблено, перш за все, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не захоче його підтримати, я не зможу його змусити. Якщо він відмовиться - що ж, тоді нам доведеться продовжувати жити за "планом Б". І це сумно", - додав Зеленський.

Він назвав можливу відмову Байдена "жахливою думкою". Це означало б, що Байден не хоче завершення війни будь-яким чином, який позбавить Росію перемоги. І в результаті війна затягнеться, наголосив він.

Що відомо про план перемоги

Зазначимо, план перемоги ще називають планом "4+1". Він містить чотири базові пункти та один додатковий (на післявоєнний період). Один із пунктів має визначити стратегічне місце України у структурі світової безпеки. Другий - є пакетом примусу Росії до завершення війни шляхом переговорів; третій пункт - економічний. Важливий елемент - військова операція в Курській області.

План перемоги буде представлений наступного тижня президенту США Джо Байдену, а також кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Мирний план" та кінець війни? Чи штовхає Захід Україну на переговори та чим відповість Зеленський".