У Байдена не видели план победы Зеленского. Но обещают "ряд инициатив"

В администрации американского президента Джо Байдена пока не ознакомлены с планом победы, которую президент Украины Владимир Зеленский должен показать коллеге во время визита в Штаты. Между тем, Вашингтон готовит некоторые инициативы.

Об этом заявил директор по Европе в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

По словам американского чиновника, Белый дом находится в постоянной коммуникации с украинской стороной "по всем вопросам".

"Однако в данном конкретном случае, я так понимаю, президент Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане президента Байдена лично", - сказал он.

Карпентер добавил, что они не ознакомлены с планом, но "президенты смогут вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важным".

Он добавил, что в Вашингтоне ждут презентацию президентом Зеленским его "стратегического видения победы".

"И когда это произойдет, я уверен, что президент (Байден) будет очень заинтересован в разных деталях и в том, как они сочетаются: военный, экономический, дипломатический аспект. Все это важно. И поэтому я думаю, что когда они встретятся, это будет очень интересный и предметный разговор", - сказал Карпентер.

Отвечая на вопрос, следует ли Украине ждать скорых и решительных действий в следующие несколько месяцев в контексте озвученного Байденом недавно заявления о намерении "привести Украину в позицию, необходимую для победы", он высказался об определенных инициативах.

"Да. Я думаю, вы увидите, что мы приступим к ряду инициатив, как в течение следующей недели, так и в течение следующих месяцев, чтобы усилить позицию Украины", - рассказал Карпентер.

Он также подчеркнул, что Байден тверд в своих намерениях помочь Украине отразить российскую агрессию, и одержать победу в войне.

"Президент предан Украине как суверенному, демократическому, независимому государству, дающему отпор этой жестокой атаке со стороны России. Как мы неоднократно отмечали, Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) мог бы закончить эту войну хотя бы сегодня, если бы захотел. И никто так сильно не хочет мира, стабильности и безопасности как украинский народ", - отметил он.

Карпентер добавил, что они видели, как захватчики совершают в Украине "самые жестокие военные преступления".

"Поэтому мы понимаем, что украинцы больше всего хотят мира, но нам нужно дать им силу, чтобы они могли этого достичь. И именно здесь мы планируем провести очень предметное обсуждение, как согласовать нашу политику для достижения этой конечной цели", - подчеркнул он.

План победы Украины от Зеленского и поездка в США

Напомним, на следующей неделе украинский президент должен представить американскому коллеге и кандидатами в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу план победы Украины, который состоит из 4 основных пунктов и еще 1, который понадобится после войны.

21 сентября Зеленский заявил, что следующая неделя может стать решающей, чтобы остановить террор РФ. Глава государства добавил, что решительность партнеров должна соответствовать смелости украинцев.

Добавим, по словам президента Украины, 3 пункта уже подготовлены, сам план будет доступен всем странам, в том числе представителям РФ.

Также напомним, что США готовят новый пакет помощи на 375 млн долларов для Украины.