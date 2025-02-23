Придется вернуть 90 млн евро? Польшу уличили в коррупции на генераторах для Украины

"Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых Европейским союзом", - заявил представитель Еврокомиссии в заявлении, направленном изданию.

Известно и то, что Еврокомиссия проведет окончательную оценку проекта по закупке генераторов для Украины, финансируемого за счет средств ЕС, в следующем году, то есть после окончания периода субсидирования.

Заявление OLAF

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в опубликованном во заявлении сообщило о завершении расследования и рекомендовало взыскать более 91 млн евро, которые должны были быть использованы для закупки и поставки электрогенераторов в Украину.

OLAF заявило, что расследование выявило, среди прочего, "завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ некоторым подрядчикам".

"Доказательства, собранные в ходе расследования OLAF, которое началось в июле 2023 года, выявили завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ некоторым подрядчикам", - подчеркнули в OLAF.

Управление также собрало доказательства, свидетельствующие о том, что RARS предоставляло неправомерные преимущества подрядчикам, выдавая крупные авансы без достаточных гарантий, тем самым подвергая "фонды ЕС значительному финансовому риску".

По данным Офиса, некоторые подрядчики взимали с RARS (Правительственное агентство по стратегическим резервам, - ред) плату на 40% больше, чем затраты на покупку, что приводит к значительному завышению цен на генераторы, финансируемые ЕС.

В заявлении OLAF говорится и то, что что расследование мошенничества завершено в июне 2024 года. А расследование "привело к аресту по меньшей мере трех человек".

Что известно о возврате средств

Европейская комиссия подписала соглашение с Правительственным агентством по стратегическим резервам на финансирование генераторов для Украины в размере более 114 млн евро со сроком реализации проекта до сентября 2026 года.

Таким образом, отчет, в котором будут указаны последствия финансовых злоупотреблений, будет подготовлен только в 2026 году.

"Это станет основой для принятия конкретного законного решения ЕК относительно возврата денег Польшей. Затем ЕК установит конкретные ежедневные сроки оплаты", - отмечается в статье.

OLAF поручил Европейской комиссии вернуть чуть более 91 млн евро, уже выплаченных в качестве авансового финансирования, поэтому, как сообщили RMF FM, это будет максимальная сумма, подлежащая возврату.

"Польше придется вернуть эти средства из государственного бюджета. Оставшиеся 22 млн евро еще не выплачены ЕК и, следовательно, зарезервированы", - констатирует издание.