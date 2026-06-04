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Придется платить приватностью: как Google превращает ваш цифровой след в новости

11:36 04.06.2026 Чт
2 мин
Приложение анализирует личные данные пользователя и создает из них кастомизированную утреннюю "газету"
aimg Ольга Завада
Google показал уникальный формат новостной ленты (скриншот: Google Labs)

Google предложила кардинально другой подход к потреблению контента. Разработчики выпустили приложение Dreambeans, которое пишет уникальные новости, где главными становятся пользователи. ИИ анализирует письма, календарь, историю поиска и фотографии, чтобы каждое утро выдавать сборник полезных персональных статей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Больше интересного: Google планирует выпустить 32 миллиона комаров: зачем это нужно

Как работает Dreambeans?

Главная идея проекта - интеграция с базовыми сервисами Google (Gmail, Календарь, Фото, YouTube и история поиска). За ночь алгоритмы изучают обновления в этих приложениях (отсюда и часть Dream в названии), ищут важные события, а на утро формируют из них короткие аналитические карточки - "бобы" (Beans).

Например:

Если в Gmail находится подтверждение о доставке корма для собаки, ИИ сгенерирует статью с советами по дрессировке и правильному использованию этого лакомства.

Если в Календаре запланирована встреча с другом на выходных, приложение автоматически создаст гид с пет-френдли ресторанами неподалеку от вашего дома, поскольку знает, что у вас есть домашний любимец.

Каждая такая статья сопровождается уникальной ИИ-иллюстрацией от нейросети Nano Banana 2, которая может использовать лица знакомых из Google Фото.

При желании пользователь может "погрузиться глубже": тогда сервис подтянет обычные результаты из сети (вроде адресов ближайших кинологических центров).

Что с конфиденциальностью?

Несмотря на практичность,приложение уже вызвало волну критики из-за низкого уровня приватности.

Для корректной работы Dreambeans требует разрешений на отслеживание:

  • Геолокации и списка контактов
  • Истории покупок и поисковых запросов
  • Содержимого подключенных почтовых ящиков
  • Истории просмотров YouTube.

В Google отмечают, что пользователь может удалить собранные данные в любой момент. Однако для работы алгоритмов компания фактически получает полный легальный доступ ко всему цифровому следу человека (хотя большинство этих данных и так хранится на серверах техногиганта).

Цена и доступность

Сейчас Dreambeans находится на этапе закрытого тестирования. Воспользоваться приложением на iOS или Android сейчас могут только совершеннолетние пользователи с самой дорогой премиум-подпиской AI Ultra, которая стоит 100 долларов в месяц.

Для бесплатных аккаунтов на официальном сайте проекта открыли список ожидания, куда можно внести свой email, чтобы получить доступ во время следующих этапов масштабирования сервиса.

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