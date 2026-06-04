Придется платить приватностью: как Google превращает ваш цифровой след в новости

Как работает Dreambeans?

Главная идея проекта - интеграция с базовыми сервисами Google (Gmail, Календарь, Фото, YouTube и история поиска). За ночь алгоритмы изучают обновления в этих приложениях (отсюда и часть Dream в названии), ищут важные события, а на утро формируют из них короткие аналитические карточки - "бобы" (Beans).

Например:

Если в Gmail находится подтверждение о доставке корма для собаки, ИИ сгенерирует статью с советами по дрессировке и правильному использованию этого лакомства.

Если в Календаре запланирована встреча с другом на выходных, приложение автоматически создаст гид с пет-френдли ресторанами неподалеку от вашего дома, поскольку знает, что у вас есть домашний любимец.

Каждая такая статья сопровождается уникальной ИИ-иллюстрацией от нейросети Nano Banana 2, которая может использовать лица знакомых из Google Фото.

При желании пользователь может "погрузиться глубже": тогда сервис подтянет обычные результаты из сети (вроде адресов ближайших кинологических центров).

Что с конфиденциальностью?

Несмотря на практичность,приложение уже вызвало волну критики из-за низкого уровня приватности.

Для корректной работы Dreambeans требует разрешений на отслеживание:

Геолокации и списка контактов

Истории покупок и поисковых запросов

Содержимого подключенных почтовых ящиков

Истории просмотров YouTube.

В Google отмечают, что пользователь может удалить собранные данные в любой момент. Однако для работы алгоритмов компания фактически получает полный легальный доступ ко всему цифровому следу человека (хотя большинство этих данных и так хранится на серверах техногиганта).

Цена и доступность

Сейчас Dreambeans находится на этапе закрытого тестирования. Воспользоваться приложением на iOS или Android сейчас могут только совершеннолетние пользователи с самой дорогой премиум-подпиской AI Ultra, которая стоит 100 долларов в месяц.

Для бесплатных аккаунтов на официальном сайте проекта открыли список ожидания, куда можно внести свой email, чтобы получить доступ во время следующих этапов масштабирования сервиса.