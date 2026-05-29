"Придется бороться за своих людей": МИД сделал заявление об украинцах за рубежом

11:40 29.05.2026 Пт
2 мин
В возвращении украинцев заинтересованы не все страны
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сейчас 8 миллионов украинцев вынужденно находятся за границей. Украина будет бороться за своих граждан, несмотря на то, что не все страны заинтересованы в их возвращении домой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава МИД Андрей Сибига заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Для нас это действительно становится уже вызовом безопасности. Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой. Это главная стратегическая цель", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что для этого должны быть созданы условия, прежде всего безопасности в Украине. Он добавил, что этот вопрос обсуждается с партнерами Киева.

"Мы тоже видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая вклад наших граждан в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность в этих странах. Поэтому фактически нам еще нужно будет бороться за своих людей, чтобы они вернулись", - отметил министр.

Он рассказал, что уже есть прецеденты, в частности в Швейцарии, которая ввела специальную программу стимулирования возвращения. В частности, Берн выделяет деньги от дороги до временной платы аренды при возвращении на Родину.

"То есть этот процесс начат. Мы общаемся как с европейскими институтами, так и с конкретными столицами, как, в том числе, материально-финансово, поддержать будущее или и настоящее возвращение украинцев домой", - подчеркнул Сибига.

Напомним, в Евросоюзе считают противоречивым то, что часть военнообязанных украинцев после выезда получает временную защиту в европейских странах автоматически.

Кроме того, украинцам, которые находятся в Ирландии, предложат деньги для возвращения домой. Правительство страны в течение года собирается прекратить действие договоров о размещении беженцев.

Украина Андрей Сибига
Летели дроны и баллистика, есть 15 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
