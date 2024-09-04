Андрей Лунин может стать первым украинцем-обладателем Трофея Яшина: что известно
Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин номинирован на Трофей Яшина - это персональная награда, которая вручается лучшему голкиперу мира по итогам предыдущего сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую национальную спортивную газету L'Équipe.
Кто номинирован на Трофей Яшина-2024
В список 10 игроков, претендующих на звание лучшего вратаря сезона, попали следующие футболисты:
- Диого Кошта (Португалия / Порту): 24 года, 58 матчей, 25 сухих матчей
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия / ПСЖ): 25 лет, 54 матча, 19 чистых матчей
- Грегор Кебель (Швейцария / "Боруссия" Д): 26 лет, 42 матча, 14 чистых матчей
- Андрей Лунин (Украина / "Реал"): 25 лет, 35 матчей, 13 сухих матчей
- Майк Меньян (Франция / "Милан"): 29 лет, 56 матчей, 23 чистых матча
- Гиорги Мамардашвили (Грузия / "Валенсия"): 23 года, 49 матчей, 17 чистых матчей
- Эмилиано Мартинес (Аргентина / "Астон Вилла"): 32 года, 62 матча, 27 сухих матчей
- Унаи Симон (Испания / "Атлетик"): 27 лет, 49 матчей, 23 чистых матча
- Янн Зоммер (Швейцария / "Интер"): 35 лет, 54 матча, 27 сухих матчей
- Ронвен Уильямс (ЮАР / "Мамелоди Сандаунз"): 32 года, 59 матчей, 35 сухих матчей
Если Лунин выиграет эту награду, он станет первым украинцем, которого отметят Трофеем.
Награда будет вручена на гала-концерте, который состоится 28 октября в Париже.
Что известно о Трофее Яшине
Это престижная футбольная награда, названная в честь легендарного вратаря Льва Яшина. Ее вручают ежегодно лучшему голкиперу мира по версии журнала France Football.
Идея создать такую награду возникла в 2019 году по случаю 90-летия со дня рождения Яшина.
Чтобы определить лучшего вратаря года, жюри учитывает следующие факторы:
- успехи клуба в течение года, особенно в важнейших турнирах
- количество "сухих" матчей кипера, отраженных пенальти, эффективные сейвы
- сколь важен был голкипер для успеха своей команды.
С момента своего основания Трофей Яшина уже успели завоевать такие выдающиеся голкиперы как Алиссон Беккер, Джанлуиджи Доннарумма и Тибо Куртуа.
Напомним, ранее стало известно, что украинского футболиста Артема Довбика номинировали на "Золотой мяч".
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