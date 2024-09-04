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Андрей Лунин может стать первым украинцем-обладателем Трофея Яшина: что известно

Среда 04 сентября 2024 23:06
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Андрей Лунин может стать первым украинцем-обладателем Трофея Яшина: что известно Фото: Андрей Лунин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин номинирован на Трофей Яшина - это персональная награда, которая вручается лучшему голкиперу мира по итогам предыдущего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую национальную спортивную газету L'Équipe.

Кто номинирован на Трофей Яшина-2024

В список 10 игроков, претендующих на звание лучшего вратаря сезона, попали следующие футболисты:

  • Диого Кошта (Португалия / Порту): 24 года, 58 матчей, 25 сухих матчей
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия / ПСЖ): 25 лет, 54 матча, 19 чистых матчей
  • Грегор Кебель (Швейцария / "Боруссия" Д): 26 лет, 42 матча, 14 чистых матчей
  • Андрей Лунин (Украина / "Реал"): 25 лет, 35 матчей, 13 сухих матчей
  • Майк Меньян (Франция / "Милан"): 29 лет, 56 матчей, 23 чистых матча
  • Гиорги Мамардашвили (Грузия / "Валенсия"): 23 года, 49 матчей, 17 чистых матчей
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина / "Астон Вилла"): 32 года, 62 матча, 27 сухих матчей
  • Унаи Симон (Испания / "Атлетик"): 27 лет, 49 матчей, 23 чистых матча
  • Янн Зоммер (Швейцария / "Интер"): 35 лет, 54 матча, 27 сухих матчей
  • Ронвен Уильямс (ЮАР / "Мамелоди Сандаунз"): 32 года, 59 матчей, 35 сухих матчей

Если Лунин выиграет эту награду, он станет первым украинцем, которого отметят Трофеем.

Награда будет вручена на гала-концерте, который состоится 28 октября в Париже.

Что известно о Трофее Яшине

Это престижная футбольная награда, названная в честь легендарного вратаря Льва Яшина. Ее вручают ежегодно лучшему голкиперу мира по версии журнала France Football.

Идея создать такую награду возникла в 2019 году по случаю 90-летия со дня рождения Яшина.

Чтобы определить лучшего вратаря года, жюри учитывает следующие факторы:

  • успехи клуба в течение года, особенно в важнейших турнирах
  • количество "сухих" матчей кипера, отраженных пенальти, эффективные сейвы
  • сколь важен был голкипер для успеха своей команды.

С момента своего основания Трофей Яшина уже успели завоевать такие выдающиеся голкиперы как Алиссон Беккер, Джанлуиджи Доннарумма и Тибо Куртуа.

Напомним, ранее стало известно, что украинского футболиста Артема Довбика номинировали на "Золотой мяч".

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