Юный ирландец переписал историю еврокубков: что произошло в Лиге конференций (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Самый титулованный клуб Ирландии на выезде минимально одолел соперника (1:0). Единственный гол в матче на 57-й минуте забил форвард гостей Майкл Нунен.

Это было бы совершенно заурядное событие, если бы не возраст автора гола: ему всего 16. Нунен таким образом установил новый рекорд еврокубков, став самым молодым голеадором всех континентальных клубных соревнований в истории.

Если быть абсолютно точным, Нунену на момент взятия ворот (13 февраля 2025 года) было 16 лет и 197 дней. Он на 21 день побил предыдущее достижение бельгийца Ромелу Лукаку, который забивал за "Андерлехт" уже в далеком 2009-м. Также ирландский тинейджер оставил за спиной таких мастеров как Икер Муньяин, Ансу Фати и Ламин Ямаль.

Кто такой Макл Нунен

Родился в Дублине в 2008 году. Начинал в юношеских командах ирландских клубов "Баллиулстер Юнайтед" и "Сент-Патрикс". В последнем дебютировал на взрослом уровне в октябре прошлого года.

15 января перешел в "Шемрок Роверс" и уже в дебютной игре за новую команду прославился уникальным достижением. Еще когда играл за "Сенрт-Патрикс" в ирландских и британских СМИ была информация, что юным форвардом интересуется "Манчестер Сити".

Нунен еще не играл за национальную сборную своей страны, но активно привлекался в юношеские команді. Там показал незаурядные бомбардирские способности. В частности, в составе Ирландии U-15 забил в 13-ти матчах 8 голов. А в сборной 16-летних его показатель - 11 голов в 12-ти играх.