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Миколенко покинул 19 номер в "Эвертоне": что означает смена для украинца

Четверг 10 июля 2025 14:13
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Миколенко покинул 19 номер в "Эвертоне": что означает смена для украинца Виталий Миколенко (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко обновил игровой номер в составе английского "Эвертона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт клуба в соцсети Х.

Защитник "Эвертона" больше не будет играть под 19-м номером в составе английского клуба. Украинский футболист сменил свой игровой номер на 16-й.

В соцсетях "ирисок" появилось обновленное фото, на котором сообщается, что 26-летний игрок сменил номер на футболке.

Именно под 16-м номером Миколенко ранее выступал за киевское "Динамо", а также играет за национальную сборную Украины.

Миколенко перешел в "Эвертон" в январе 2022 года из столичного клуба. С тех пор он стал важным игроком команды и одним из лидеров обороны "ирисок".

В прошлом сезоне, в кампании 2024/25, Миколенко провел 37 матчей за "Эвертон" во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и три результативные передачи.

Контракт украинца с ливерпульским клубом действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

Виталий продолжает регулярно выступать за национальную сборную Украины, где его опыт и навыки важны для команды.

Ранее писали о шокирующих убытках "Эвертона" за прошлый сезон.

Также читайте первый "украинский" гол в сезоне АПЛ Миколенко.

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