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"Жирона" представила новую форму: Цыганков в главной роли

Среда 02 июля 2025 17:55
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"Жирона" представила новую форму: Цыганков в главной роли Виктор Цыганков (фото: instagram.com/gironafc)
Автор: Екатерина Урсатий

Испанский футбольный клуб "Жирона" официально представил новый комплект домашней формы на грядущий сезон 2025/26, сделав акцент на стиле и национальном колорите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт клуба в Instagram.

Новый дизайн формы "Жироны"

Клуб из Каталонии официально представил обновленную форму, изготовленную техническим партнером Puma. В этом году дизайн претерпел заметные изменения, основой стал белый цвет, дополненный вертикальными полосками красного оттенка.

Воротничок выделяется насыщенным красным цветом на фоне светлой ткани. Черными остались логотип производителя и спонсорские отметки.

Презентация проходила под лозунгом "Элегантность в игре". Он должен подчеркнуть ценности клуба - стремление к уважению, честной борьбе и стилю на поле.

Новый комплект будет основным для домашних матчей сезона 2025/26 в Ла Лиге.

Украинец - среди главных лиц продвижения

Один из лидеров команды, украинский вингер Виктор Цыганков, принял участие в фотосессии и стал одним из моделей новой формы.

Изображения с украинцем появились на официальных ресурсах клуба и стали важной частью презентации.

&quot;Жирона&quot; представила новую форму: Цыганков в главной роли

Виктор Цыганков в новой форме "Жироны" на сезон 2025/26 (фото: instagram.com/gironafc)

Цыганков в "Жироне"

Виктор стабильно выходит в стартовом составе как испанского клуба, так и национальной сборной Украины. По итогам прошлого сезона Ла Лиги он занял второе место среди игроков каталонского клуба по количеству созданных голевых моментов.

В 32 матчах чемпионата Испании вингер записал в свой актив 2 забитых мяча и 5 результативных передач.

Напомним, что Виктор перешел из киевского "Динамо" в "Жирону" зимой 2023 года. Он подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года.

Сезон 2024/25 команда, за которую выступает еще один украинский футболист Владислав Крапинцов, завершила на 16-й строчке турнирной таблицы, избежав понижения в классе.

Ранее мы писали о переходе украинского игрока Максима Таловерова в английский клуб.

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