"Жирона" представила новую форму: Цыганков в главной роли

Новый дизайн формы "Жироны"

Клуб из Каталонии официально представил обновленную форму, изготовленную техническим партнером Puma. В этом году дизайн претерпел заметные изменения, основой стал белый цвет, дополненный вертикальными полосками красного оттенка.

Воротничок выделяется насыщенным красным цветом на фоне светлой ткани. Черными остались логотип производителя и спонсорские отметки.

Презентация проходила под лозунгом "Элегантность в игре". Он должен подчеркнуть ценности клуба - стремление к уважению, честной борьбе и стилю на поле.

Новый комплект будет основным для домашних матчей сезона 2025/26 в Ла Лиге.

Украинец - среди главных лиц продвижения

Один из лидеров команды, украинский вингер Виктор Цыганков, принял участие в фотосессии и стал одним из моделей новой формы.

Изображения с украинцем появились на официальных ресурсах клуба и стали важной частью презентации.

Виктор Цыганков в новой форме "Жироны" на сезон 2025/26 (фото: instagram.com/gironafc)