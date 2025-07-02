"Жирона" представила новую форму: Цыганков в главной роли
Испанский футбольный клуб "Жирона" официально представил новый комплект домашней формы на грядущий сезон 2025/26, сделав акцент на стиле и национальном колорите.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт клуба в Instagram.
Новый дизайн формы "Жироны"
Клуб из Каталонии официально представил обновленную форму, изготовленную техническим партнером Puma. В этом году дизайн претерпел заметные изменения, основой стал белый цвет, дополненный вертикальными полосками красного оттенка.
Воротничок выделяется насыщенным красным цветом на фоне светлой ткани. Черными остались логотип производителя и спонсорские отметки.
Презентация проходила под лозунгом "Элегантность в игре". Он должен подчеркнуть ценности клуба - стремление к уважению, честной борьбе и стилю на поле.
Новый комплект будет основным для домашних матчей сезона 2025/26 в Ла Лиге.
Украинец - среди главных лиц продвижения
Один из лидеров команды, украинский вингер Виктор Цыганков, принял участие в фотосессии и стал одним из моделей новой формы.
Изображения с украинцем появились на официальных ресурсах клуба и стали важной частью презентации.
Виктор Цыганков в новой форме "Жироны" на сезон 2025/26 (фото: instagram.com/gironafc)
Цыганков в "Жироне"
Виктор стабильно выходит в стартовом составе как испанского клуба, так и национальной сборной Украины. По итогам прошлого сезона Ла Лиги он занял второе место среди игроков каталонского клуба по количеству созданных голевых моментов.
В 32 матчах чемпионата Испании вингер записал в свой актив 2 забитых мяча и 5 результативных передач.
Напомним, что Виктор перешел из киевского "Динамо" в "Жирону" зимой 2023 года. Он подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года.
Сезон 2024/25 команда, за которую выступает еще один украинский футболист Владислав Крапинцов, завершила на 16-й строчке турнирной таблицы, избежав понижения в классе.
Ранее мы писали о переходе украинского игрока Максима Таловерова в английский клуб.
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