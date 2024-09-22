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Довбик голом и ассистом приложился к разгрому в чемпионате Италии: видео

Рим, Воскресенье 22 сентября 2024 21:29
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Довбик голом и ассистом приложился к разгрому в чемпионате Италии: видео Фото: Артем Довбик (крайний слева) во второй раз отличился в составе "волков" (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорцив

Форвард столичной "Ромы" Артем Довбик посодействовал разгромной победе над "Удинезе" в 5-м туре итальянской Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Серия А, 5-й тур

"Рома" – "Удинезе" – 3:0

Голы: Довбык, 19, Дыбала, 49 (пенальти), Бальданцы, 70

Украинец открыл счет перед экватором первой половины. Эль-Шаарави отдал передачу в свободную зону после перехвата. Довбик ворвался туда и левой мощно пробил в дальний угол ворот фриульцев.

На старте второго тайма "волки" удвоили преимущество. Это Дыбала реализовал одиннадцатиметровый после фола Бийола. Третий гол римлян оформил Бальданци, который сыграл в стенку с Довбиком на входе в штрафную и переиграл Окойе в ближнем бою.

"Рома" одержала первую победу в нынешнем сезоне чемпионата Италии. "Волки" набрали 6 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице. "Удинезе" остался в топ-3, а в активе команды Косты Руняича 10 пунктов.

Довбик второй раз подряд отличился в Серии А. В предыдущем туре нападающий сборной Украины расписался в воротах "Дженоа" (1:1). В столицу Италии украинец перебрался летом из испанской "Жироны" за 30,5 млн евро.

К слову, накануне Малиновский получил тяжелую травму в составе "Дженоа".

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Рома Артем Довбик Чемпионат Италии
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