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Вывих и перелом. "Дженоа" раскрыл состояние Малиновского после ужасной травмы

Генуя, Воскресенье 22 сентября 2024 10:47
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Вывих и перелом. "Дженоа" раскрыл состояние Малиновского после ужасной травмы Фото: Руслан Малиновский не вернется на поле осенью (facebook.com/genoaCFCofficial)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский "Дженоа" поделился деталями о состоянии украинца Руслана Малиновского, который получил жуткое повреждение в 5-м туре Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

Хавбек сборной Украины не смог избежать тяжелой травмы. В воскресенье 31-летний полузащитник будет прооперирован.

Малиновский узнал диагноз после госпитализации. Медики обнаружили у него вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости. Ориентировочные сроки восстановления опытного украинца – от трех месяцев.

В нынешнем сезоне Малиновский успел провести 6 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. В рядах сборной Украины сыграл 10 минут против Албании и 12 – против Чехии.

Кто такой Руслан Малиновский

Уроженец Житомира, за местное "Полесье" выступал на детско-юношеском уровне. Далее воспитывался в структуре донецкого "Шахтера".

Пробился только в третью команду "горняков", а во взрослый футбол попал в составе "Севастополя" в сезоне 2012/13 Первой лиги. Затем 2,5 года выступал за луганскую "Зарю", а посреди кампании 2015/16 перешел в бельгийский "Генк". Позже защищал цвета "Аталанты" из итальянского Бергамо и французского "Марселя".

В рядах национальной команды Украины дебютировал в 2015 году. С тех пор провел 66 матчей, в которых оформил 7 мячей. Участвовал в двух чемпионатах Европы (2021, 2024).

К слову, ранее оценили шансы сборной Украины выиграть группу Лиги наций 2024/25.

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