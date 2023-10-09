В Украине ввели комплексную соцуслугу по формированию жизнестойкости

В Украине стартовал пилотный проект по внедрению комплексной социальной услуги по формированию жизнестойкости. Он направлен на поддержку и укрепление психического здоровья украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

"Новая социальная услуга предусматривает комплексный подход. Да, в первую очередь, будет осуществляться оценка потребностей человека. После этого ее будут информировать о доступных услугах для решения имеющихся проблем, возможностях социальной защиты, при необходимости - безвозмездную юридическую помощь", - говорится в сообщении.

Также, по данным министерства, будут введены:

психологическая диагностика,

психологическое консультирование (индивидуальное, семейное, групповое);

оказание психологической поддержки и помощи после психологических травм и стрессовых расстройств;

обучение методам и приемам, помогающим снижать физический и психологический стресс.

Отдельные направления будут касаться психологической поддержки родителей, развития родительских навыков и ухода за детьми, помощи в построении отношений с детьми на разных этапах взросления. А также – психологической работы с военнослужащими, ветеранами и их семьями.

Кроме того, услуга предусматривает обучение волонтеров и помощь в координации их деятельности.

Пилотный проект по формированию жизнестойкости запланирован реализовывать до 31 декабря 2024 года - затем он будет масштабироваться на другие общины Украины.

До конца года, по данным министерства, в Украине обустроят 20 центров жизнестойкости, в которых будет скоординирована работа разных социальных институций.

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