Агентство оборонных закупок в первую очередь представляет на согласование Еврокомиссии около 1000 наименований от 111 производителей, на которые приходится 95% заказов военных у DOT-Chain Defence. Более 500 других позиций временно недоступны по Еврокредиту, но их можно заказать по другим программам, в частности "Армия дронов. Бонус".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Агентства оборонных закупок ДОТ.

Агентство оборонных закупок ДОТ работает над тем, чтобы закупки через DOT-Chain Defence можно было финансировать за счет Еврокредита. Для этого Европейская комиссия должна согласовать список продукции и проверить ее на соответствие требованиям.

Из-за сроков согласования и необходимости своевременно получить средства продукцию решили подавать на рассмотрение поэтапно. В первый перечень вошло около 1000 наименований от 111 производителей. Именно на эти товары приходится 95% военных заказов у DOT-Chain Defence.

По остальным более 500 наименований Агентство продолжает работу с Еврокомиссией, чтобы впоследствии их также можно было закупать по Еврокредиту.

Временное отсутствие отдельных товаров среди доступных по Еврокредиту не означает их исключение из DOT-Chain Defence, несоответствия требованиям качества или прекращению сотрудничества с производителями, отметили в агентстве.

Более 500 наименований доступны по другим программам, в частности, "Армия дронов. Бонус", которая финансируется из госбюджета. Агентство обеспечило его финансирование на ближайший период.

Отдельно Агентство запросило финансирование по Еврокредиту заказов, которые военные уже оформили через DOT-Chain Defence. Поэтому согласование продукции для будущих закупок и финансирования ранее размещенных заказов происходит параллельно. Это важно для выполнения обязательств перед производителями, уже получившими заказ, независимо от того, попала ли их продукция в приоритетный перечень.