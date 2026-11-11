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Какое оружие Силы обороны чаще всего получают через DOT-Chain Defence: свежая статистика

13:13 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Какое оружие Силы обороны чаще всего получают через DOT-Chain Defence: свежая статистика Фото: ВСУ через DOT-Chain Defence больше всего заказывают дронов (Getty Images)
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С момента запуска DOT-Chain Defence в июле 2025 года боевые подразделения получили более 1,5 млн дронов и других средств через эту цифровую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Общая стоимость поставленной продукции превышает 100 млрд гривен. Наибольшую долю в объемах снабжения составляют беспилотные летательные аппараты.

"Каждое подразделение имеет свои задачи и потребности, поэтому важно, чтобы военные могли самостоятельно выбирать средства, которые лучше всего отвечают условиям их работы. Именно такую возможность обеспечивает онлайн-магазин оружия DOT-Chain Defence", - отметил Артем Романюков, и.о. директора Агентства оборонных закупок ДОТ.

Цифровая система работает по принципу онлайн-магазина: военные за государственные средства самостоятельно выбирают необходимые средства. Все сопровождение процесса - от заключения договоров с производителями до проведения оплат - обеспечивает разработчик системы, Агентство оборонных закупок ДОТ.

Средний срок для поставки продукции по наличию составляет 8 дней, а для средств по предзаказу - полтора месяца.

Какие типы средств больше всего заказывают и получают подразделения

Подразделения сами выбирают средства среди каталога маркетплейса, насчитывающего более 1800 уникальных позиций от 300 отечественных производителей. За все время работы DOT-Chain Defence наибольшие объемы поставок приходятся на следующие категории:

  • FPV-дроны на оптоволокне и радиоуправлении;
  • дроны-перехватчики;
  • ударные бомберы и дроны самолетного типа.

В общем, наибольшим спросом пользуются беспилотные летательные аппараты. Следующие по объемам поставок - наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы к беспилотным системам.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше БпЛА, чем за прошлый год.

Также мы писали, что масштабирование реактивных перехватчиков усложняет технологичность решения и высокую стоимость компонентов, в частности двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за границей.

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