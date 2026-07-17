Без опыта и старше 60 лет: как бизнес спасается от катастрофического дефицита кадров

Главное: Катастрофический кадровый голод: В 2026 году уже 78% работодателей заявляют о дефиците кадров. Главными причинами бизнес называет мобилизацию и массовую эмиграцию украинцев за границу.

В 2026 году уже 78% работодателей заявляют о дефиците кадров. Главными причинами бизнес называет мобилизацию и массовую эмиграцию украинцев за границу. Удар из-за выезда молодежи: Разрешение на выезд за границу парней в возрасте 18-22 лет усугубило кризис для 57% компаний.

Разрешение на выезд за границу парней в возрасте 18-22 лет усугубило кризис для 57% компаний. Рост зарплат Для удержания персонала уже 72% компаний повысили зарплаты.

Для удержания персонала уже 72% компаний повысили зарплаты. Смягчение требований и переобучение: Компании вынужденно изменяют стратегии найма. Половина работодателей готовы брать людей без опыта, 30% открыли вакансии для кандидатов в возрасте старше 60 лет, а каждый третий бизнес предлагает бесплатное переобучение, гибкий график и соцпакеты с бесплатным питанием и развозкой.

Кадровый дефицит усугубляется

По результатам опроса, 78% работодателей заявили, что испытывают дефицит кадров. Для сравнения, в 2025 году об этом сообщалось 60% компаний.

Чаще бизнес связывает ситуацию с мобилизационными процессами и трудностями с трудоустройством мужчин - так ответили 69% опрошенных.

Еще 61% респондентов назвали среди основных причин миграцию населения за границу. Это на 33 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Кроме того, 37% компаний жалуются на нехватку квалифицированных специалистов.

В OLX Работа отмечают, что за последний год существенно возросла доля работодателей, связывающих кадровый дефицит именно с эмиграцией. Дополнительным фактором стало разрешение на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Как выезд молодежи повлиял на бизнес

После отмены в августе 2025 года ограничений на выезд мужчин в возрасте 18-22 лет многие компании столкнулись с новыми трудностями.

41% работодателей уже ощущают заметное влияние этого решения на кадровую ситуацию, еще 16% сообщили о частичном влиянии. Только 29% не заметили изменений.

Среди компаний, почувствовавших последствия, 68% сообщили об увеличении количества увольнений молодых работников, 66% стало сложнее находить кандидатов в возрасте до 22 лет, а 64% зафиксировали уменьшение количества отзывов на вакансии.

Также работодатели обратили внимание на рост зарплатных ожиданий молодых кандидатов и ухудшение качества претендентов на стартовые должности.

Компании повышают зарплаты

Чтобы удержать работников и привлечь новых, бизнес все чаще пересматривает уровень оплаты труда. Если в 2025 году о повышении зарплат сообщали 58% компаний, то в 2026 году - уже 72%.

При этом изменился и размер повышений. В прошлом году работодатели чаще увеличивали зарплаты не более чем на 10%, а в этом году наибольшая доля компаний (30%) подняла оклады сразу на 11-22%.

В то же время количество предприятий, вынужденных сократить зарплаты, уменьшилось с 15% до 5%.

Вместе с тем, среди самих работников картина выглядит менее оптимистично. По данным опроса, 51% украинцев заявили, что за последний год не получали повышения зарплаты, в то время как о росте дохода на 10% и более сообщили лишь 39%.

Как бизнес борется за работников

Повышение зарплат остается не единственным инструментом борьбы за персонал. Половина работодателей готовы брать на работу людей без опыта, а еще 37% - нанимать молодых специалистов с последующим обучением.

Кроме того, 31% компаний расширяют мотивационные пакеты. Чаще всего в них входят бесплатное обучение или переквалификация, возможность дистанционной работы, корпоративный подвоз и бесплатное питание. Реже работодатели предлагают медицинское страхование.

Также бизнес все активнее открывает вакансии для кандидатов, ранее менее представленных на рынке труда. Так, 30% компаний готовы нанимать людей старше 60 лет, 26% - людей с инвалидностью, а 19% - ветеранов со статусом участника боевых действий.

OLX Работа отмечают, что кадровый дефицит постепенно перестает быть временной проблемой и становится новой реальностью для украинского рынка труда. Поэтому работодатели все активнее инвестируют в обучение персонала, пересматривают подходы к подбору кадров и адаптируют HR-стратегии к новым условиям.