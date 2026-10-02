Польша по опыту Украины разрабатывает "предвоенный закон", - СМИ

По словам главы польского Минобороны, создание документа базируется на анализе и уроках войны в Украине.

Главная цель - преодолеть разрыв между функционированием страны в мирное время и формальным введением военного положения.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что правительство обязано быть готовым к худшим сценариям из-за роста угроз безопасности и гибридных атак.

"Если иностранные ракеты нарушают наше воздушное пространство, если дроны пролетают рядом с границей, происходят диверсии и глушат GPS - когда нам готовиться, как не сейчас?" - сказал он.

Новый документ должен устранить пробелы в законодательстве и ускорить процесс принятия решений.

Основные нововведения предусматривают возможность более оперативного развертывания польских и союзных сил НАТО для объявления военного положения и полную синхронизацию оборонного планирования Польши с системами Альянса.

Также подготовка критической инфраструктуры и расширение перечня привлеченных к обороне служб.

Предполагается и обновление правил обучения и регламентации действий гражданских работников на руководящих должностях во время кризиса.

Законопроект проходит межведомственные консультации, после чего его передадут на рассмотрение в Сейма.

Власти страны регулярно фиксируют инциденты безопасности на фоне войны в Украине. В частности, при российских атаках ракеты и дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Польши.

Кроме того, спецслужбы сообщают о попытках диверсий на железной дороге, кибератаках и случаях повреждения инфраструктурных кабелей на дне Балтийского моря.