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Польша по опыту Украины разрабатывает "предвоенный закон", - СМИ

17:25 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)

Польша разрабатывает спецзаконопроект для подготовки государства и оборонных сил для работы в условиях полной готовности на случай войны.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 и Rzeczpospolita.

По словам главы польского Минобороны, создание документа базируется на анализе и уроках войны в Украине.

Главная цель - преодолеть разрыв между функционированием страны в мирное время и формальным введением военного положения.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что правительство обязано быть готовым к худшим сценариям из-за роста угроз безопасности и гибридных атак.

"Если иностранные ракеты нарушают наше воздушное пространство, если дроны пролетают рядом с границей, происходят диверсии и глушат GPS - когда нам готовиться, как не сейчас?" - сказал он.

Новый документ должен устранить пробелы в законодательстве и ускорить процесс принятия решений.

Основные нововведения предусматривают возможность более оперативного развертывания польских и союзных сил НАТО для объявления военного положения и полную синхронизацию оборонного планирования Польши с системами Альянса.

Также подготовка критической инфраструктуры и расширение перечня привлеченных к обороне служб.

Предполагается и обновление правил обучения и регламентации действий гражданских работников на руководящих должностях во время кризиса.

Законопроект проходит межведомственные консультации, после чего его передадут на рассмотрение в Сейма.

Власти страны регулярно фиксируют инциденты безопасности на фоне войны в Украине. В частности, при российских атаках ракеты и дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Польши.

Кроме того, спецслужбы сообщают о попытках диверсий на железной дороге, кибератаках и случаях повреждения инфраструктурных кабелей на дне Балтийского моря.

Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что страны ждут очень сложные недели и месяцы из-за того, что российские атаки против Украины подходят все ближе к польской границе.

По его словам, польские службы находятся в повышенной готовности, чтобы угроза не распространилась на территорию Варшавы.

Кроме того, с 1 октября Польша официально ввела новые правила сбивания воздушных целей в своем пространстве.

В частности, польские военные получили разрешение уничтожать вражеские объекты без визуальной идентификации.

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