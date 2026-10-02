Польша по опыту Украины разрабатывает "предвоенный закон", - СМИ

Польша разрабатывает спецзаконопроект для подготовки государства и оборонных сил для работы в условиях полной готовности на случай войны.
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 и Rzeczpospolita.
По словам главы польского Минобороны, создание документа базируется на анализе и уроках войны в Украине.
Главная цель - преодолеть разрыв между функционированием страны в мирное время и формальным введением военного положения.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что правительство обязано быть готовым к худшим сценариям из-за роста угроз безопасности и гибридных атак.
"Если иностранные ракеты нарушают наше воздушное пространство, если дроны пролетают рядом с границей, происходят диверсии и глушат GPS - когда нам готовиться, как не сейчас?" - сказал он.
Новый документ должен устранить пробелы в законодательстве и ускорить процесс принятия решений.
Основные нововведения предусматривают возможность более оперативного развертывания польских и союзных сил НАТО для объявления военного положения и полную синхронизацию оборонного планирования Польши с системами Альянса.
Также подготовка критической инфраструктуры и расширение перечня привлеченных к обороне служб.
Предполагается и обновление правил обучения и регламентации действий гражданских работников на руководящих должностях во время кризиса.
Законопроект проходит межведомственные консультации, после чего его передадут на рассмотрение в Сейма.
Власти страны регулярно фиксируют инциденты безопасности на фоне войны в Украине. В частности, при российских атаках ракеты и дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Польши.
Кроме того, спецслужбы сообщают о попытках диверсий на железной дороге, кибератаках и случаях повреждения инфраструктурных кабелей на дне Балтийского моря.
Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что страны ждут очень сложные недели и месяцы из-за того, что российские атаки против Украины подходят все ближе к польской границе.
По его словам, польские службы находятся в повышенной готовности, чтобы угроза не распространилась на территорию Варшавы.
Кроме того, с 1 октября Польша официально ввела новые правила сбивания воздушных целей в своем пространстве.
В частности, польские военные получили разрешение уничтожать вражеские объекты без визуальной идентификации.