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Польша изменяет правила сбивания воздушных целей: что теперь разрешено военным

07:15 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Польша изменяет правила сбивания воздушных целей: что теперь разрешено военным Фото: истребитель НАТО F-16 (Getty Images)
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Польша с 1 октября вводит новые процедуры для идентификации и уничтожения вражеских воздушных объектов в своем воздушном пространстве. Они позволят военным принимать решение о сбивании цели без обязательной визуальной идентификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskieradio.

Как сообщил глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камиш, новые процедуры уже подготовлены, а польская армия приступила к их внедрению.

Доклад о готовности новых правил министру предоставил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Иренеуш Новак.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что для изменения процедур не нужно вносить изменения в законодательство. Новые правила вводятся на уровне армии и будут определять порядок действий пилотов и военнослужащих, вовлеченных в противовоздушную оборону.

Как изменится процедура уничтожения целей

Главное изменение касается идентификации воздушного объекта. Ранее для подтверждения угрозы польский истребитель должен приблизиться к цели и провести ее визуальную идентификацию.

Теперь вместо обязательного визуального контакта будет использоваться так называемая положительная идентификация. Решения об уничтожении воздушной цели можно будет принимать на основе данных радаров и других систем, а также информации, полученной от украинской стороны.

Таким образом, пилоту или оперативному командующему не обязательно будет приближаться к объекту, чтобы получить визуальное подтверждение его типа. Совокупность доступных данных может являться основанием для оценки угрозы.

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объяснял, что переход к положительной идентификации позволит военным использовать, в частности, радарные данные, информацию о нахождении объекта в закрытой для полетов зоне и сведении украинской стороны.

Почему Польша изменила правила

В польском Минобороны увязывают нововведения с регулярной угрозой проникновения беспилотников и других воздушных объектов на территорию страны во время российских атак на Украину.

Предыдущий порядок был рассчитан преимущественно на мирное время. Обязательная визуальная идентификация должна, в частности, уменьшить риск ошибочного поражения гражданского самолета или другого воздушного судна.

В то же время в польском оборонном ведомстве отмечают, что нынешняя ситуация нуждается в более быстром реагировании на воздушные угрозы.

В Польше уже заявляли, что новые правила будут касаться не только истребительной авиации, но и вертолетов. Военные могут использовать современные системы для идентификации целей без необходимости приближаться к ним на опасное расстояние.

Как известно, РФ постоянно провоцирует страны НАТО полетами дронов, особенно Польшу. Однако у президента страны кароля Навроцкого обвинили некоторых известных польских политиков в спекулированиях на тему нападения РФ ради политических баллов.

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