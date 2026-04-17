На опыте войны в Украине: Япония разрабатывает свой супердешевый дрон

Этот летательный аппарат имеет деревянный фюзеляж, а стоимость беспилотника всего 450 долларов за единицу. При этом БпЛА имеет размер крыльев аж 1,9 метра.

Разработчики отказались от дорогих материалов, ведь главная цель - массовость. Все компоненты и системы дрона производят исключительно в Японии. Это гарантирует независимость от иностранных поставщиков и стабильность производства.

Стартап представил новинку как учебную платформу. Она рассчитана на интенсивное использование. Если дрон разобьется - его можно заменить мгновенно и это не ударит по бюджету армии.

Японские инженеры последние годы изучали бои в Украине, анализировали логистику и скорость потерь техники на фронте. Вывод сделали простой и логичный: современная война требует тысяч дешевых аппаратов.

Конструкция Shiraha позволяет:

быстро заменять поврежденные детали;

масштабировать производство до тысяч единиц в месяц;

добавлять боевое оборудование по мере необходимости.

Хотя базовая версия создана для тренировок, она имеет потенциал. Дрон можно оснастить средствами улучшенной связи. Также предусмотрена возможность увеличения дальности полета. Такие модификации сделают аппарат дороже, но превратят его в полноценную боевую единицу.

Skill House: новая система подготовки пилотов

Стартап предлагает не просто железо. Они создали пакет Skill House. Это комплексная программа для воинских частей. Она включает запасные дроны для быстрой замены, профессиональные услуги по ремонту и курс интенсивного обучения операторов.

Такой подход снимает психологический барьер, ведь пилоты не боятся потерять дорогостоящее снаряжение. Они отрабатывают сложные маневры в реальных условиях, что критически важно для подготовки к современным конфликтам.