На опыте войны в Украине: Япония разрабатывает свой супердешевый дрон

Япония презентовала новый сверхдешевый беспилотник ACM-01 Shiraha. Разработка базируется на опыте трех четырех лет полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.
Этот летательный аппарат имеет деревянный фюзеляж, а стоимость беспилотника всего 450 долларов за единицу. При этом БпЛА имеет размер крыльев аж 1,9 метра.
Разработчики отказались от дорогих материалов, ведь главная цель - массовость. Все компоненты и системы дрона производят исключительно в Японии. Это гарантирует независимость от иностранных поставщиков и стабильность производства.
Стартап представил новинку как учебную платформу. Она рассчитана на интенсивное использование. Если дрон разобьется - его можно заменить мгновенно и это не ударит по бюджету армии.
Японские инженеры последние годы изучали бои в Украине, анализировали логистику и скорость потерь техники на фронте. Вывод сделали простой и логичный: современная война требует тысяч дешевых аппаратов.
Конструкция Shiraha позволяет:
Хотя базовая версия создана для тренировок, она имеет потенциал. Дрон можно оснастить средствами улучшенной связи. Также предусмотрена возможность увеличения дальности полета. Такие модификации сделают аппарат дороже, но превратят его в полноценную боевую единицу.
Стартап предлагает не просто железо. Они создали пакет Skill House. Это комплексная программа для воинских частей. Она включает запасные дроны для быстрой замены, профессиональные услуги по ремонту и курс интенсивного обучения операторов.
Такой подход снимает психологический барьер, ведь пилоты не боятся потерять дорогостоящее снаряжение. Они отрабатывают сложные маневры в реальных условиях, что критически важно для подготовки к современным конфликтам.
