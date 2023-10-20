В "Дія" с сегодняшнего дня заработал сервис о Пунктах несокрушимости

В приложении "Дія" сегодня, 20 октября, запустили карты Пунктов несокрушимости в Украине. Помимо данных о расположении ближайших объектов граждане смогут узнать маршрут и график, а также какие условия в данном укрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра цифровых трансплантаций Михаила Федорова .

"Это позволит людям, в случае необходимости, получить доступ к свету, теплу, воде или интернету", - отмечает глава правительства.

Такую карту в приложении можно загрузить даже оффлайн, если не будет света и связи. Нужно только предварительно загрузить карту выбранного региона в "Дії".

"Карта - интерактивная. Сможете узнать адрес, график работы и условия каждого Пункта несокрушимости. А также отфильтровать по конкретным потребностям - есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь", - рассказал глава Минцифры.

Как просмотреть карту

Зайдите в "Дію" и нажмите "Услуги", затем - "Пункты несокрушимости"

Далее следует выбрать область и загрузить карту.

Приложение покажет все Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 км. Также можно выбрать определенные условия: пандус, интернет, мобильную связь, генератор и т.д.

"Впоследствии расширим функционал услуги. Сможете посмотреть фотографии Пунктов несокрушимости, поставить оценку, оставить отзыв и т.д." - добавил Федоров.

Где работает сервис

Обратим внимание, что услуга сейчас заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской - из-за ситуации с безопасностью.

Также частично она доступна для пользователей в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Пункты несокрушимости"

Напомним, первые "пункты несокрушимости" начали работать в Украине прошлой зимой. Тогда россияне наносили массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, из-за чего по всей стране были проблемы с электроснабжением.

На днях премьер Денис Шмыгаль заявил, что по всей Украине уже развернули более 13 тысяч "Пунктов несокрушимости". Но часть из них нуждается в доукомплектовании - везде должен быть генератор и Starlink.

Также ранее в "Укрзализныце" рассказали, что "пункты несокрушимости" уже открыли на украинских вокзалах.