Доступ до правосуддя для кримчан спростили. Закон набрав чинності
Сьогодні набув чинності закон про спрощення доступу жителів окупованого Криму до правосуддя. Він передбачає, що кримчани зможуть звертатися у будь-який суд Херсонської області.
Документ був опублікований у виданні "Голос України" вчора.
Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.
Відтепер жителі окупованого Криму зможуть звертатися у будь-який суд на території Херсонської області для розгляду цивільних справ.
Вони також зможуть подати клопотання про передачу справи, яка розглядається у судах Києва, в херсонський суд.
Однак цивільні справи, підсудні місцевим судам на території окупованого Криму, будуть розглядатися загальними судами Києва, оскільки цього вимагає законодавство.
Парламент схвалив цей закон 4 березня 2021 року.
Як писало РБК-Україна, 23 березня глава держави Володимир Зеленський підписав цей закон.
Крім того, 24 березня президент затвердив Стратегію деокупацію і реінтеграції Криму. Вона передбачає, зокрема, створення Кримської платформи.
Нагадаємо, 20 березня в окупованому Криму набрав чинності указ про заборону іноземним громадянам володіти землею.